Cavallo caduto in un dirupo, il salvataggio dei vigili del fuoco in una zona impervia

E’ stato necessario anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per il salvataggio di un cavallo caduto in un dirupo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 febbraio, ad Itri, in località San Cristoforo.

L’animale, infatti, era caduto in un dirupo in una zona impervia, non semplice da raggiunge per gli uomini del 115. Per il recupero del cavallo si è quindi reso necessario anche l'intervento del Drago vf 141 proveniente dal reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino che ha operato in supporto alla squadra territoriale di Gaeta che ha provveduto alle fasi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche il proprietario dell’animale e il veterinario.

