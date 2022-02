Vaga tra le auto sulla Domiziana, 46enne salvato da un finanziere in servizio a Formia

Vagava da solo ed in stato confusionale sulla Domiziana quando è stato tratto in salvo da un finanziere originario di Marcianise ma in servizio a Formia: è accaduto nel pomeriggio di ieri in località Bagnara a Castel Volturno in provincia di Caserta.

Come riporta CasertaNews, il 46enne di Frignano vagava in stato confusionale sulla carreggiata tra le vetture in transito e si accovacciava tremolante sui bordi della carreggiata; una scena che è stata notata dall'appuntato scelto qualifica speciale Nicola Zarrillo Maietta che presta servizio presso la Guardia di Finanza di Formia. E provvidenziale si è rivelato l'intervento del militare, in quel momento libero dal servizio, che è sceso subito dall'auto e cercando di bloccare la corsa delle vetture in transito ha recuperato l'uomo dalla strada portandolo ai margini, scongiurando il peggio, prima di allertate il 118.

L’uomo, che aveva freddo, ha riferito al finanziere che si era perso e che mancava da tre giorni da casa; a quel punto l’appuntato scelto lo ha avvolto in un plaid che aveva in auto in attesa dell’arrivo dei sanitari e dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.

Dopo il primo soccorso il 46enne è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno.