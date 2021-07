Perdono l'orientamento sul Monte Semprevisa: due ragazze salvate dai vigili del fuoco

Hanno perso l'orientamento sul monte Semprevisa, nei pressi della cima "Nardi" e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, il personale del comando di Latina è intervenuto nel comune di Bassiano per una richiesta di aiuto arrivata alla sala operativa del 115.

Sul posto è stata inviata una squadra territoriale e un elicottero per cercare le due giovani, di Anzio e Latina. Le ragazze si trovavano in una zona particolarmente impervia ma erano comunque visibili dall'elicottero. Erano in buona salute e in costante contatto telefonico con gli operatori della sala operativa. Per localizzarle è stato fondamentale il loro contributo nell'inviare le coordinate attraverso una app di messaggistica istantanea.

Poco dopo l'elicottero Drago 140 dei vigili del fuoco, del reparto di volo di Ciampino, ha provveduto al recupero delle giovani che sono state trasferite in una zona sicura.