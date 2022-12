Soccorso difficile in casa, i vigili del fuoco calano il paziente con la barella dalla finestra

Intervento non semplice quello effettuato dai vigili del fuoco nella mattinata di ieri, 8 dicembre, in un’abitazione a Latina. Qui gli uomini del 115 sono arrivati in supporto dei sanitari per un soccorso ad una persona.

Il paziente, infatti, bisognoso di cure doveva essere trasportato all’esterno dell’abitazione con una barella ma la scala a chiocciola interna era troppo angusta. Per questo per i vigili del fuoco è stato necessario calarlo dalla finestra della casa.

Sul posto i pompieri hanno operato nella massima sicurezza con l’utilizzo di un automezzo tridimensionale e attraverso le tecniche Saf - Speleo Alpino Fluviale. Così il paziente dopo essere stato imbracato sulla barella è stato portato all’esterno e affidato alle cure dei sanitari del 118.