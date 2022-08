Perde l’orientamento sulla Semprevisa, 55enne recuperato con l’elicottero dei vigili del fuoco

E’ stato necessario anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo di 55 anni originario di Aprilia sulla Semprevisa. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 agosto, sul versante di monte della provincia di Roma

La segnalazione è giunta al centralino del 115 e riguardava una richiesta di soccorso a persona in montagna mettendo subito in moto i vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi. L’uomo, infatti, aveva perso l'orientamento lungo il sentiero, in un punto non semplice da raggiungere.

Sul posto è stato inviato oltre alla squadra di Montelanico, anche l’elicottero Drago vf 148 del reparto volo dei vigili del fuoco di Roma che ha localizzato l’uomo, lo ha recuperato e lo ha portato in una zona sicura. Il 55enne, un po' disidratato ma comunque in buone condizioni di salute, è stato poi consegnato ai sanitari del 118 e successivamente ai carabinieri di Bassiano.