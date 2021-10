Sonnino, abitazioni abusive in costruzione: scattano denuncia e sequestro

Deferita una donna di 57 anni responsabile della realizzazione di lavori edili in assenza delle necessarie autorizzazioni

Una donna è stata denunciata a Sonnino perché considerata responsabile della realizzazione di lavori edili in assenza delle necessarie autorizzazioni. Il provvedimento è scattato nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia ambientale condotti dai carabinieri del del Comando Stazione forestale di Priverno con la collaborazione del Personale U.T.C. di Sonnino.

In particolare, spiegano dall’Arma, le violazioni consistevano nella costruzione di un manufatto delle dimensioni di circa 160 metri quadrati per livello con difformità nella distribuzione interna degli spazi, un cambio di destinazione d'uso da area magazzino a civile abitazione e nell’edificazione di due distinte unità abitative per una superficie di circa 100 metri quadrati.

Al termine di tutti gli accertamenti la donna è stata denunciata e il manufatto sottoposto a sequestro.