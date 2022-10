A folle velocità per le stradine del paese: guidava un'auto rubata

Era alla guida di un'auto rubata e stava scorrazzando a forte velocità nel centro storico di Sonnino. I carabinieri hanno proceduto al controllo della vettura fermando l'uomo che era al volante, un cittadino di 30 anni di nazionalità polacca, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che poco prima appunto stava percorrendo a tutta velocità le stradine del paese..

I successivi accertamenti effettuati dai militari hanno permesso di appurare che l'auto era risultata oggetto di un furto perpetrato alcuni giorni prima in una cittadina in provincia di Lecce. Durante le fasi del controllo il conducente, insofferente agli accertamenti, si è rivolto ai carabinieri con frasi minacciose e l'intervento si è concluso con il suo fermo per il reato di ricettazione e il suo trasferimento in carcere.