Provincia pontina ancora fortunata: vinti 37mila euro con due giocate al 10 e Lotto. Ecco dove

Tre vincite nel Lazio, di cui due nella provincia di Latina per un totale di 57mila euro. Questo il bottino, tra i più alti della giornata, che grazie a tre diverse giocate con l’ultima estrazione al 10eLotto si è aggiudicata l’intera regione.

Due le vincite nel territorio pontino: a Sonnino con un 6 Oro il fortunato giocatore si è portato a casa la somma di 25mila euro mentre a Cisterna è stato indovinato un 6 Doppio Oro dal valore di 12mila euro. Sorride anche Roma dove, come riporta Agipronews, un 8 Doppio Oro ha regalato 20mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi da inizio anno.