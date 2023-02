A due anni dall'attentato il ricordo di Vittorio Iacovacci: la salma traslata nella cappella di famiglia

A due anni dall'attentato, imercoledì 22 febbraio a Sonnino verrà ricordato Vittorio Iacovacci, il carabiniere scelto, Medaglia d'oro al Valor militare alla memoria, ucciso a 30 anni in Congo nel 2021 insieme all'ambasciatore italiano Luca Attanasio. In occasione dell'anniversario dell'uccisione la salma del militare, sepolta a Sonnino dal giorno del funerale, sarà traslata dal cimitero alla cappella edificata all'interno della proprietà di famiglia, in via delle Vigne, a Sonnino Scalo.

La cerimonia in programma domani inizierà alle 10, alla presenza delle autorità nazionali e locali, con la celebrazione della messa all'abbazia di Priverno-Fossanova officiata dal cappellano militare e dal parroco della diocesi locale. Alle 11.10 si procederà poi alla tumulazione della salma del carabinieri nel monumento fatto edificare dai familiari, con la resa degli onori militari, la deposizione di una corona d'alloro e la benedizione. A seguire sarà esposto in volo un drappo tricolore da parte di due militari della squadra Paracadutismo sportivo del 1° reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”.

Vittorio Iacovacci verrà ricordato anche a Latina nel corso di un evento organizzato dal Rotary club all'Hotel Europa alle 18 di giovedì 23 feebbraio.