Banda in azione nella notte: smurata la cassaforte di un supermercato, bottino da 20mila euro

Maxi furto da 20mila euro, questa notte, all'interno di un supermercato. Nel mirino di una banda è finito un esercizio commerciale nel comune di Sonnino. Ad entrare in azione, secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione locale e dei militari del Nor- aliquota operativa, sono stati tre uomini a volto coperto.

I tre malviventi sono riusciti ad introdursi all'interno del supermercato dopo aver forzato una grata in ferro e la porta d'ingresso principale. Una volta dentro, hanno portato via la cassaforte del negozio che conteneva denaro contante per 20mila euro. Per smurarla l'hanno agganciata a un furgone e poi l'hanno caricata sullo stesso mezzo, risultato rubato nella stessa notte a Roma. La banda per fuggire ha invece utilizzato due auto, una delle quali rubata sempre nella Capitale nel corso della notte.

I carabinieri sono ora al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili. Il primo passo sarà l'acquisizione e l'accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti all'interno e all'esterno del supermercato colpito.