Violenta lite in famiglia: tenta di accoltellare il genero, ma colpisce l'amico. Giovane in ospedale

E’ degenerata una violenta lite in famiglia nel comune di Sonnino che ha visto finire in ospedale un giovane. Sono ancora poche le informazioni a disposizione, ma da quanto si apprende ad essere rimasto ferito è un ragazzo di circa 30 anni.

Pochi al momento i particolari della vicenda di cui si è a conoscenza; secondo una primissima ricostruzione il diverbio sarebbe nato tra suocero e genero; un diverbio presto degenerato. Al culmine della lite, infatti, il più anziano avrebbe afferrato un coltello e tentato di colpire il giovane non raggiungendolo e ferendo invece - diversamente da quanto era emerso in un primo momento - un amico del genero che in quel momento era presente e che si sarebbe frapposto tra i due parenti per riportare la calma.

Scattato l’allarme, il ragazzo raggiunto dal fendente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Al vaglio la posizione dell'uomo.