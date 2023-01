Esemplare di lupo trovato morto a Sonnino: ucciso da un colpo di fucile

Un lupo grigio appenninico o lupo italiano è stato ucciso sui Monti Lepini, nel territorio di Sonnino, da un colpo di fucile. A darne notizia è stato il sindaco Luciano De Angelis, che si è recato sul posto per verificare di persona l'accaduto.

£Sono stato avvisato da alcuni cittadini che in zona la Valle c?era un lupo riverso a terra con del sangue sul corpo. Per rispetto dell?animale ho inserito una rosa sulla foto per coprire la parte insanguinata. Ho immediatamente avvisato il comando forestale di Priverno, che è prontamente intervenuto, il comandante della polizia municipale e la protezione civile G. Petrucci che si è occupata, dopo la prima analisi del veterinario, del trasporto dei resti presso il laboratorio di Fogliano, per accertamenti più approfonditi - aggiunge il primo cittadino - Dai primi rilievi sembra si tratti di un maschio di 4-5 anni, ucciso da un colpo di fucile. Purtroppo per l?animale non c?è nulla da fare. Mi auguro che sia un gesto isolato e che non si ripeta più sul nostro territori. Confido nel buon esito delle indagini, perché chi ha commesso questa barbarie possa scontare la giusta pena".