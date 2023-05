Operaio morto nel cantiere e spostato, tornano in libertà tre indagati che erano ai domiciliari

Tornano in libertà altre tre persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri del Nas che nelle scorse settimane aveva portato a sette ordinanze di custodia cautelare emesse, a vario titolo, indagati sono a vario titolo ritenuti responsabili in concorso di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato, per concorso in omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato e continuato, rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La vicenda è relativa al rinvenimento a Sonnino, lo scorso giugno, di un operaio in fin di vita rimasto folgorato in cantiere edile adiacente. L'operaio dopo alcuni mesi era deceduto e la denuncia dei suoi familiari ha spinto gli investigatori a indagare in modo più approfondito su quel decesso, scoprendo una dinamica completamente diversa da quella che era apparsa in un primo momento. Di fatto l'uomo era stato spostato all'esterno del cantiere per sviare le indagini, ma era rimasto vittima in realtà di un incidente avvenuto durante il lavoro all'interno del cantiere edile in cui si stavano eseguendo interventi per la realizzazione di un parcheggio, commissionati da una ditta di trasporti.

Il gip aveva già rimesso in libertà Alessandro Del Monte e ora il Riesame ha sciolto la riserva anche su altri tre indagati che erano finiti invece ai domiciliari, un dipendente e due amministratori della Latina Beton, la ditta che aveva fornito il calcestruzzo per l'esecuzione dei lavori.

I giudici del tribunale della libertà di Roma, a cui il legale della difesa l'avvocato Oliviero Sezzi, aveva fatto ricorso, ha di fatto annullato l'ordinanza cautelare del gip di Latina e rimesso in libertà i tre indagati