Sonnino, il sindaco: “Intitolare la caserma dei carabinieri a Vittorio Iacovacci”

Questa la proposta che il primo cittadino ha intenzione di presentare ai vertici dell’Arma in memoria del militare che ha perso la vita nell’attentato in Congo

“Intitolare la caserma dei carabinieri a Vittorio Iacovacci”: questa la proposta del sindaco di Sonnino Luciano De Angelis. Un modo per onorare la memoria del militare originario proprio del paese in provincia di Latina che ha perso la vita nell’attentato di due giorni fa nella Repubblica Democratica del Congo contro un convoglio delle Nazioni Unite.

"Noi oltre ad indire il giorno di lutto cittadino in concomitanza con i funerali, vogliamo chiedere ai vertici dell'Arma di intitolare la caserma dei carabinieri di Sonnino a Vittorio Iacovacci", ha detto all’Ansa lo stesso primo cittadino.

La salma del carabiniere Vittorio Iacovacci, insieme a quella dell’ambasciatore Luca Attanasio che con lui e l’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo è morto nell’agguato in Congo, ha fatto rientro in Italia nella serata di ieri. Intanto questa mattina è intervenuto anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio che ha riferito in Parlamento. “E' stato straziante accogliere al fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri due connazionali vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. Un ritorno a casa tragico che ci riempie di angoscia” ha detto DiMaio, durante l'nformativa alla Camera. "Nei nostri cuori abitano allo stesso tempo un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell'Italia, della pace, dell'assistenza ai più deboli", ha aggiunto. L'Italia, ha proseguito il ministro, "onorerà" il sacrificio dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, con i "funerali di Stato".