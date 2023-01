Colpisce con una testata l'ex compagna e ferisce con un coltello un giovane per gelosia

Appena 19enne e già sorvegliato speciale: nei confronti del giovane residente a Latina, già gravato da precedenti penali e di polizia e attualmente detenuto, nei giorni scorsi il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione ha emesso il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno con divieto di avvicinamento alle parti offese.

Al provvedimento si è arrivati a seguito della proposta formulata dal questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro la persona; la misura di prevenzione, spiegano dalla Questura, “è stata connotata dall’evoluzione criminale del giovane, che già da minorenne si era reso responsabile di lesioni, minacce, rapina, estorsione, cessione di sostanze stupefacenti, non mutando condotta anche al raggiungimento della maggiore età, quando ha continuato a commettere reati, mostrando l’indole violenta anche nei confronti dell’ex compagna, arrivando a colpirla con una testata al volto ovvero ferendo con un coltello un altro giovane per motivi di gelosia”.

La sorveglianza speciale applicata nei confronti del ragazzo, per la durata di un anno e con l’ingiunzione di non rincasare più tardi delle ore 21.30 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30, prevede inoltre il divieto di avvicinamento alle parti offese, alle loro abitazioni, ai luoghi di lavoro e ai luoghi solitamente da loro frequentati.