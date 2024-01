Sorveglianza speciale per l'uomo che gestiva con il clan Travali la piazza di spaccio delle "Vele"

Era un personaggio considerato organico al clan Travali, arrestato e poi condannato nell'ambito dell'operazione Status quo, che aveva accertato come, anche dopo l'inchiesta Reset, l'attività di vendita degli stupefacenti gestita dalla famiglia nella piazza delle "vele" non si fosse mai fermata. Mohammed Jandoubi, 36enne di origini tunisine, lo scorso marzo era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Insieme all'allora compagna Valentina Travali era accusato di gestire la vendita della droga.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Latina hanno ora notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso dal tribunale di Roma su richiesta della procura pontina. Il 36enne è infatti ritenuto pericoloso perché "vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa". Secondo gli accertamenti investigativi, fin da quando era appena maggiorenne si era dedicato a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La sorveglianza di pubblica sicurezza lo obbligherà per tre anni a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire tra le 21,30 e le 6,30 e a non associarsi a persone condannate o destinatarie di altre misure di prevenzione.