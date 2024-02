Era considerato il leader della rete di spaccio dei Lepini: ora è un "sorvegliato speciale"

E’ considerato un soggetto pericoloso, personaggio di spicco nell’ambito del traffico di droga, coinvolto in alcune grosse operazioni condotte sul territorio. Stefano Cerilli, 34enne di Roccagorga, è un “sorvegliato speciale”. Dopo essere stato arrestato negli anni passati e condannato in alcuni dei procedimenti avviati a suo carico, i carabinieri del reparto operativo del Nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise, gli hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale emesso dal tribunale di Roma su richiesta della procura di Latina.

L’attività di indagine condotta dai militari del Nucleo investigativo ha consentito di dimostrare come l’uomo, sin da quando era appena maggiorenne e quasi senza soluzione di continuità, sia stato una persona che si è dedicata a reati contro la persona ed in materia di stupefacenti. Il nuovo provvedimento obbligherà il 34enne, per i prossimi 2 anni, a non allontanarsi dal comune di residenza o dalla sua abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso tra le 21.30 e le 06.30, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro e a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

A luglio del 2022 Stefano Cerilli era stato condannato a sette anni di reclusione nel processo scaturito dall’operazione “Il Tempio” che, a giugno dell’anno precedente, aveva consentito di smantellare una grossa rete di spaccio di cocaina e hashish operativa sui Lepini. In quel gruppo Cerilli era considerato il “leader”. Le indagini all’epoca condotte dalla squadra mobile di Latina erano partite dal ritrovamento all’interno del ristorante “Il Tempio” di Roccagorga di circa 350mila euro in contanti. Gli investigatori avevano accertato che il sodalizio utilizzava auto dotate di sistemi meccanici occulti in grado di occultare la droga e di telefoni dotati di speciali software per poter scambiare messaggi criptati.

Nel mese di aprile del 2022 Cerilli era stato arrestato anche nell’ambito di un’operazione dei finanzieri di Napoli, insieme ad altri tre personaggi della provincia pontina. Anche in quel caso la figura del 34enne di Roccagorga risultava centrale nei traffici di stupefacente.