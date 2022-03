L'OPERAZIONE

Centrale dello spaccio in casa: arrestato 34enne. Sequestrato quasi un chilo e mezzo di droga

Le perquisizioni da parte della Squadra Mobile in un’abitazione privata al lido di Latina e in un’altra al centro. Rinvenute anche documentazioni riconducibile allo spaccio e una dozzina di cartucce a palla unica per armi da fuoco di vario calibro