Sorpreso con 850 grammi di cocaina nascosti in auto, arrestato un operaio 50enne

Un operaio 50enne di Latina è stato arrestato perchè trovato in possesso di oltre 800 grammi di cocaina. Il suo fermo rientra nell'ambito dei servizi di prossimità posti in essere dai carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati durante le festività di fine anno, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Così mercoledì pomeriggio i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hannocolto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un operaio del capoluogo pontino: nel corso di un controllo effettuato i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno dell’autovettura utilizzata dall'uomo circa 825 grammi di cocaina, ben occultati all’interno dell’abitacolo, suddivisi in due involucri. Al termine della perquisizione il 50enne è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale a disposizione del magistrato che domani lo interrogherà.