Controllati in auto nascondevano droga: in casa la polizia trova altra cocaina e soldi

Due giovani sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di droga, che nascondevano in auto e a casa, e di un ingente quantitativo di denaro contante: si tratta di due ragazzi di 20 e 22 anni di origini albanesi finiti nella rete dei controlli della polizia a Gaeta.

L’operazione da parte degli agenti del locale Commissariato è scattata nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, nel corso della quale è stata anche segnalata alla Prefettura una ragazza ventenne per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il veicolo sul quale si trovavo i tre giovani è stato notato dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio mentre era in sosta in una zona marginale di un parcheggio; alla vista della pattuglia i tre hanno assunto un atteggiamento inquieto ed evasivo che subito ha attirato l’attenzione degli agenti i quali, insospettiti, hanno deciso di procedere con gli accertamenti. Così hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo una scatola in metallo con dentro 16 involucri in cellophane termosaldato contenenti cocaina, nonché denaro e cellulari che i due ragazzi avevano all’interno dei propri capi di abbigliamento.

Inoltre, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, cui ha contribuito una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Formia, sono stati recuperati alti 50 grammi di cocaina e denaro contante, per oltre 5.000,00 euro in banconote di vario taglio. I due giovani sono stati arrestati e al termine delle formalità di rito sono stati condotti in carcere.