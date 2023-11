Dai domiciliari continuava a gestire lo spaccio di cocaina: finisce in carcere

Dai domiciliari continua a gestire lo spazio di droga e per questo per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. La polizia di Cisterna nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 novembre, ha dato infatti esecuzione al provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma di Roma con il quale è stata revocata la detenzione domiciliare a cui era sottoposto il soggetto del posto che è stato quindi portato nella casa circondariale di via Aspromonte.

L’adozione del provvedimento, spiegano dalla Questura, è scaturita dall’operazione di polizia giudiziaria degli uomini della Sezione Anticrimine dello scorso 18 novembre; nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati concernenti lo spaccio infatti gli agenti hanno accertato che l’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di una condanna definitiva per reati dello stesso genere, continuava a gestire una fiorente attività di spaccio di cocaina.

Visti gli esiti delle indagini, il soggetto è stato quindi denunciato in stato di libertà presso la Procura di Latina; esiti che sono stati anche segnalati all’Autorità Giudiziaria che aveva già emesso il provvedimento degli arresti domiciliari. Per questo l’Ufficio di Sorveglianza di Roma ha deciso di revocare gli stessi domiciliari e adottare la misura dell’arresto in carcere.