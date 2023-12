Dopo gli appostamenti scatta la perquisizione: trovato con dosi di cocaina pronte per lo spaccio

E’ residente nella provincia di Latina l’uomo di 33 anni denunciato nel ferrarese dopo essere stato trovato in possesso di cocaina che aveva nascosto in una scarpa da bambino. Uno stratagemma che però non lo ha salvato perché la droga è stato trovato dagli agenti della polizia locale.

I fatti sono accaduto lo scorso sabato 16 dicembre a Pontelagoscuro. L’uomo, di origini nigeriane ma che vive nel territorio pontino, come riporta FerraraToday, era già stato notato in passato a cedere sostanza stupefacente ad una persona e così da quell’episodio è scatta un’indagine che, anche grazie a numerosi appostamenti, ha permesso di risalire al numero di telefono e all’abitazione del pusher.

E così sabato gli agenti, a seguito di un altro episodio di spaccio, sono intervenuti e hanno fermato il 33enne. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione è stata trovata in un vano del terrazzo condominiale una scarpa da bambino con all’interno 13,55 grammi di cocaina, già suddivisi in ovuli. Inoltre, nel corso dell’operazione, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

L’uomo è stato dunque condotto al comando e, dopo essere stato fotosegnalato, è stato denunciato per spaccio continuato di stupefacenti. La droga è stata, invece, sequestrata insieme al denaro, al bilancino e al telefono utilizzato per l’attività di spaccio. Gli acquirenti, tutti italiani, saranno ora segnalati alla Prefettura quali consumatori: ad uno di loro, in particolare, è stata anche ritirata per la patente di guida.