Arresti e perquisizioni sul litorale, sequestrato il bar “schermo” per i proventi dello spaccio

Sei misure cautelari personali e 15 decreti di perquisizione locale, 10 avvisi di garanzia notificati e altre tre persone arrestate in flagranza di reato e il sequestro preventivo di un locale commerciale utilizzato come “schermo” per proteggere i proventi dell’attività di spaccio: sono questi i numeri di una brillante operazione condotta dalla polizia tra i territori di Anzio e Nettuno.

I sei arresti tra Anzio e Nettuno

L’operazione, effettuata dagli agenti del locale Commissariato insieme agli uomini della Squadra Mobile di Roma, Latina e Livorno, con l’ausilio di unità cinofile e la collaborazione delle pattuglie delle Volanti e del reparto prevenzione crimine del Lazio, è il risultato di una scrupolosa indagine coordinata dalla Procura di Velletri che ha portato alle sei misure cautelari personali nei confronti di 5 uomini e una donna, tutti italiani accusati, a vario titolo, dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizionamento, estorsione e ricettazione. Nello specifico la misura della custodia cautelare in carcere è scattata per quattro uomini, un 36enne e tre 34enni uno dei quali continuava a gestire l’attività di spaccio e a impartire all’esterno disposizioni nonostante fosse già detenuto in carcere, mentre sono finiti ai domiciliai un 27enne e una donna di 36 anni.

Le indagini

L’indagine risale all’inizio di gennaio quando un 37enne è stato arrestato poiché trovato in possesso di 18 involucri di cocaina già confezionati per lo spaccio al dettaglio e di un telefono cellulare con una scheda sim intestata fittiziamente a un’altra persona. Ed è stato proprio dagli accertamenti sul suo telefono che sono arrivate le prime informazioni utili agli investigatori che hanno scoperto nominativi, quantità di denaro incassato e da incassare, immagini di scatole di legno con all’interno involucri in cellophane, e un ventaglio di banconote di vario taglio. Da questo momento in poi un’intensa attività investigativa, caratterizzata dall’analisi dei tabulati, unita alle tradizionali attività di osservazione e pedinamento, ha portato a perquisizioni e sequestri di ingenti quantitativi di droga. Ed è stato proprio grazie alle scrupolose indagini degli agenti della Polizia Giudiziaria del commissariato di Anzio Nettuno che è stato poi possibile effettuare una dettagliata ricostruzione dei fatti, dalla quale è emersa “una chiara e inequivocabile attività volta allo spaccio di sostanze stupefacenti, legata in alcune circostanze anche ad ambienti criminali di più alto livello”.

Le perquisizioni e i sequestri

Nel corso delle perquisizioni che sono state effettuate nei luoghi nella disponibilità di alcuni degli indagati tra Anzio e Nettuno, sono state arrestate altre tre persone e sono stati sequestrati un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverse dosi di hashish e cocaina, un bossolo di cartuccia calibro 45 marca “Geco” e un’ arma modello beretta 7,65 con caricatore rifornito con 3 munizioni risultata rubata. E’ stato anche sottoposto a sequestro preventivo un locale commerciale nel centro di Nettuno dal momento che la licenza commerciale del bar e la relativa azienda per gli investigatori sarebbero “schermo” per proteggere i proventi dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.