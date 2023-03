Cocaina e crack spacciati in via Londra e via Sabaudia: scacco ai pusher

Sono cinque gli arresti per traffico di stupefacenti eseguiti tra la nottata e la mattinata di oggi, 1 marzo, nel capoluogo. L'attività di indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo della sezione operativa di Latina, si è sviluppata tra i mesi di maggio e giugno del 2022 e ha consentito di portare alla luce un'articolata rete di spaccio di cocaina e crack in alcune zone della città. Le investigazioni, realizzate con appostamenti e servizi di osservazione, hanno accertato come l'attività fosse gestita da cinque soggetti, quattro donne e un uomo, in due piazze del capoluogo, quella di via Londra e di via Sabaudia.

La base era inizialmente un appartamento di edilizia popolare di via Londra, dove i militari avevano notato un insolito via vai di persone. Diversi clienti, fermati dai militari, avevano ammesso di volta in volta di aver appena acquistato dosi di stupefacente per uso personale. Dopo i primi riscontri è quindi scattato un blitz all'interno dell'abitazione utilizzata come base logistica per lo spaccio, che ha permesso di sequestrare diverse dosi di droga e di arrestare in flagranza di reato tre persone. Dopo le perquisizioni dei militari, l'attività è stata dunque spostata in un'altra piazza, in una zona diversa della città, in via Sabaudia.