Sorpreso a cedere droga e poi perquisito: nascondeva dosi di crack e soldi

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Anzio per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato nel corso dell’operazione “Alto Impatto”, che ha visto impegnati i militari in una serie di attività in tutta la città, e al termine di un mirato servizio di osservazione e controllo nella piazzetta del quartiere Zodiaco.

Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile impegnati nei controlli hanno notato l’uomo mentre cedeva un involucro a un altro soggetto rimasto ignoto. Circostanza che li ha spinti a proseguire con gli accertamenti.

Nel corso delle perquisizioni, personale e domiciliare, eseguite anche con l’ausilio dell’unità cinofila, i militari hanno così rinvenuto anche 17 dosi di crack e 115 euro in banconote di vario taglio, sequestrate poiché ritenute possibile provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 57enne è stato tratto in arresto e poi riaccompagnato nel proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.