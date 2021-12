Droga in casa divisa in panetti e dosi: 48enne arrestato dalla polizia

Un’attività di spaccio “casalinga” quella scoperta dagli agenti del Commissariato Anzio – Nettuno che impegnati in uno specifico servizio antidroga che si è concluso con l’arresto di un uomo di 48 anni trovato in possesso nella propria abitazione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine proprio per reati in materia di stupefacenti, è finito agli arresti al termine di una specifica indagine; nel corso di una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto diverse quantità di droga, tra panetti e dosi già preparate, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa a115 euro.