Due disoccupati presi con 6,5 chili di droga custodita in una casa videosorvegliata

Una presunta piazza di spaccio è stata disarticolata dai carabinieri di Castel Gandolfo nel centro di Aprilia dove sono stati arrestati due giovani del posto. L’operazione condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile che ha sequestrato anche un ingente quantitativo di stupefacenti, tra hashish e cocaina.

I due ragazzi disoccupati sono stati trovati in possesso, nello specifico, di circa 6 chili di hashish e oltre mezzo chilo di cocaina (stupefacente quantificato per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro). Durante gli accertamenti sono stati anche rinvenuti vari contanti nonché bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto, utilizzata per confezionare banconote e sostanze psicotrope.

Nel corso dei controlli i carabineri hanno scoperto che parte dello stupefacente era custodito in una cassaforte - aperta dai vigili del fuoco - che si trovava all’interno di un appartamento in un condominio, il cui ingresso veniva videosorvegliato con una telecamera a circuito chiuso, collegato con uno schermo controllato dai due arrestati.