Stretta sullo spaccio a Ponza, controlli intensificati tra i turisti e nei luoghi della movida

Sono stati intensificati a Ponza i controlli da parte anche della Guardia di Finanza in occasione del ponte dei Santi Pietro e Paolo nel corso del quale l’isola ha visto un maggiore afflusso di turisti proveniente dalla Capitale. L’attenzione è stata rivolta in particolare alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Importanti i risultati conseguiti grazie anche al fiuto del cane “Gingo” dell’unità cinofila del Gruppo di Formia.

L’attività è stata eseguita dai militari della Tenenza di Ponza e della Sezione Operativa Navale di Gaeta in prossimità dei punti di sbarco dei turisti che giungono sull’isola, nonché dei locali ed esercizi pubblici e dei luoghi della movida, particolarmente frequentati in questo periodo di vacanze.

In totale sono state 11 le persone di età compresa tra i 17 ed i 34 anni segnalate alle competenti Prefetture (di Roma, Milano e Napoli), per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. E’ stato sequestrato poi oltre mezzo etto di droga tra hashish (25 grammi), marijuana (33 grammi), cocaina (6 grammi) insieme a tre spinelli confezionati.

“L’operazione - spigano dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina rientra in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio nel cui ambito sono stati eseguiti continui controlli ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla località turistica ponzese nonché ai tanti giovani che popolano le vie cittadine in questi giorni”.