Perquisizione in casa: hashish e marijuana nascosti sotto il cuscino del divano

Un giovane di 24 anni è stato denunciato a San Felice Circeo per il reato di detenzione ai fini di spaccio. E’ l’epilogo di una attività di indagine condotta dai carabinieri e partita circa due mesi fa.

Era il 20 aprile scorso quando quattro persone residenti tra Terracina e San Felice Circeo erano finite nel mirino dei militari dell’Arma perché ritenute responsabili, in concorso tra loro, di essere dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di lunedì 24 giugno, al termine dell’attività, i carabinieri della Stazione di Terracina, in collaborazione con i colleghi del Nor e della stazione di San Felice Circeo, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale.

Al termine delle operazioni, è stato deferito in stato di libertà il 24enne dopo che all’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 2 grammi di hashish e 4 di marijuana che erano stati occultati in un pacchettto di sigarette, posto sotto un cuscino del divano nel salone di casa.