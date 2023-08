Fermato in auto per un controllo: sotto al sedile dosi di hashish già pronte per lo spaccio

Fermato in auto per un controllo è stato trovato in possesso di hashish già diviso in dosi pronte per lo spaccio ed è stato denunciato: è accaduto a Orvieto a un uomo di 59 anni originario della provincia di Latina.

Come riporta TerniToday, l’uomo è stato fermato nei pressi di Orvieto Scalo mentre era a bordo della sua vettura; durante gli accertamenti effettuati dai carabinieri sono stati trovati sotto al sedile anteriore del mezzo 25 grammi di hashish suddivisi in cinque confezioni da 5 grammi ognuna pronte per essere immesse sul mercato.

L’uomo identificato è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutta la sostanza recuperata è stata posta sotto sequestro.