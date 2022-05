Droga da Roma e Napoli per l’estate a Ponza, operazione dei carabinieri: chi sono gli arrestati

Cinque persone sono finite ai domiciliari, mentre per altre tre è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: questo l’esito della brillante operazione condotta dai carabinieri che ha permesso di disarticolare due importanti canali di approvvigionamento di droga per l'estate sull’isola di Ponza.

Le indagini, che hanno portato alle 8 misure cautelari eseguite oggi tra le province di Latina, Roma e Napoli e a diverse perquisizioni, sono state avviate nell’agosto del 2020 in seguito alla morte del 28enne romano Gianmarco Pozzi. Indagini che hanno permesso di fare luce, spiegano dlal'Arma, su “una fiorente e ben strutturata attività di spaccio di droga” sull’isola pontina in particolare nel periodo estivo quando Ponza diventa meta di tantissimi turisti.

Secondo quanto emerso dalle indagini dai carabinieri del Norm– Sezione Operativa della Compagnia di Formia erano, come detto, due i canali attraverso cui la droga, fiumi di droga, prevalentemente cocaina e hashish, arrivavano sull’isola soprattutto durante la bella stagione, uno dalla Capitale e uno da Napoli.

Come detto cinque delle persone convolte nell'inchiesta sono finte agli arresti domiciliari e sono: Alessio Lauteri residente a Roma, Antonino Iaria residente a Roma, Ciro Monetti e Angelo Monetti entrambi residenti ad Afragola in provincia di Napoli, e Vincenzo Pesce residente a Formia; mentre è stato disposto l’obbligo di presentazione alla pg per Manuel Morgia residente a Ponza, Marco Brinchi domiciliato a Ponza, Antonio Piscopo residente a Pozzuoli.