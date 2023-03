Durante i controlli fermato in auto con dosi di cocaina e soldi contanti

Ha portato all’arresto anche di un giovane di 26 anni il servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della locale Compagnia nella città di Pomezia e poi esteso anche ad alcune zone del IX Municipio di Roma.

L’attività condotta dai militari era finalizzata in particolare al contrasto dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il 26enne di origini albanesi, nello specifico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti proprio dopo essere stato trovato in possesso di droga. Durante un normale controllo alla circolazione stradale a Pomezia, il ragazzo, già noto ai militari, è stato infatti fermato e sottoposto a perquisizioni personale e veicolare nel corso delle quali è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e quasi 700 euro in contanti.

Sempre a Pomezia i carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, hanno arrestato anche un ragazzo di 23 anni resosi responsabile, quando ancora era minorenne, dei reati di rapina, lesioni personali e furto.