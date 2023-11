Fermato dai carabinieri sull’Appia e perquisito: era in giro in auto con un etto di hashish

Fermato per un controllo mentre era in auto è stato trovato in possesso di un etto di droga che nascondeva nella vettura e per questo arrestato. Protagonista un uomo di 41 anni di Terracina sorpreso in giro dai carabinieri con lo stupefacente.

I militari nella tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 novembre, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio sull’Appia quando nella zona di Monte San Biagio hanno intimato l’alt all’auto su cui viaggiava il 41enne che subito ha mostrato un forte stato di agitazione. Particolare che ha spinto i carabinieri a proseguire gli accertamenti anche con delle perquisizioni, una veicolare e una personale. E’ stato così che hanno scoperto, nascosto nella leva del cambio, un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

La droga è stata sequestrata e l’uomo, d’intesa con la Procura di Latina, è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa della celebrazione domani mattina del rito direttissimo.