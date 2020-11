In casa nasconde quasi mezzo etto tra hashish e marijuna: 23enne arrestato

Trovato in possesso di quasi mezzo etto di droga tra hashish e marijuana un giovane di 23 anni è stato arrestato oggi, giovedì 12 novembre, dalla polizia a Latina.

Sono stati gli agenti della Squadra Volante, impegnati in un posto di controllo, a fermare un veicolo sospetto all’ingesso della città a bordo del quale si trovava il giovane. Durante gli accertamenti il ragazzo ha manifestato subito una certa insofferenza attirando ancor più l’attenzione dei poliziotti che hanno deciso di approfondire i controlli con una perquisizione: all’interno del mezzo, nascosto in un pacchetto di sigarette, hanno così rinvenuto dell’hashish.

Per questo la perquisizione è stata estesa poi anche all’abitazione del 23enne. Nella stanza da letto, in una busta dentro l’armadio, sono stati trovati 39,127 grammi di hashish e 4,422 grammi di marijuana suddivisi in pezzi confezionati. Sempre nell’armadio sono stati rinvenuti anche due pacchi vuoti con residui di sostanza stupefacente, per gli investigatori utilizzati proprio per il trasporto della droga, e in un cassetto il materiale per il confezionamento.

Al termine degli accertamenti il 23enne incensurato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga; per lui il giudice ha disposto i domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di sabato 14 novembre.