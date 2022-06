Spari all’esterno di un locale ad Anzio, ferito un cameriere. Indagano i carabinieri

Momenti di paura nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno in pieno centro ad Anzio dove un giovane cameriere è stato gambizzato mentre si trovava all’esterno del locale dove lavora. Tutto è accaduto intorno alle 4 e sul caso sono in cos le indagini da parte dei carabinieri.

Secondo i primi particolari emersi, come riporta RomaToday, il giovane cameriere stava parlando con una donna all’esterno del locale; due chiacchiere e nessun approccio molesto, ma qualcosa deve non essere andato giù al fidanzato della ragazza che si sarebbe innervosito a causa delle risate fra i due e, dopo aver impugnato la pistola, avrebbe fatto fuoco centrando la vittima al quadricipite.

Il giovane soccorso è portato all'ospedale Riuniti, ne avrà per venti giorni e nelle prossime ore sarà ascoltato dai carabinieri; subito dopo il ferimento ha comunque raccontato di non conoscere né il suo aggressore, né la ragazza con cui stava scambiando quattro chiacchiere alla fine del turno.

I militari dell’Arma sono ora al lavoro per chiarire quanto accaduto; la dinamica del ferimento sarebbe stata confermata anche da alcuni testimoni. Le indagini sono comunque in corso per risalire all’aggressore.