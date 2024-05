Spari in strada ad Anzio, quattro colpi esplosi contro un negozio di orofrutta

Spari ad Anzio: sono in corso le indagini dei carabinieri su un episodio avvenuto nella giornata di ieri, domenica 19 maggio. Quattro colpi sono stati esplosi all’indirizzo di un negozio di ortofrutta.

A fare la scoperta il titolare dell’attività di viale Marconi che ha lanciato l’allarme ai carabinieri che intervenuti sul posto hanno raccolto i primi indizi e i primi elementi che potranno essere utili a risalire a chi ha fatto fuoco e perché.

E’ stato lui quando ha aperto il negozio, come riporta RomaToday, a trovare i fori di proiettili su una tenta e sulla vetrina; le ogive, invece, erano all’interno dell’esercizio.

Ascoltato l’uomo ha riferito di non aver mai subito minacce. Sull’episodio sono ora in corso le indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Anzio che al momento non escludono nessun ipotesi.