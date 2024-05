Un bossolo conficcato nello sportello dell’auto: si spara ancora in città

Si spara ancora ad Aprilia. E’ accaduto l’altra notte in una traversa di via degli Oleandri; a essere colpita un’auto parcheggiata in strada. La scoperta è stata fatta la mattina successiva dal proprietario, un uomo di 40 anni senza precedenti, che subito si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

L’episodio è stato riportato questa mattina dall’edizione locale del quotidiano Il Messaggero e come confermato alla nostra redazione sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Secondo quanto emerso, il 40enne che la sera prima aveva parcheggiato la sua auto sotto casa, la mattina dopo avrebbe ritrovato il mezzo con un bossolo conficcato in uno degli sportelli; un altro colpo avrebbe invece preso di striscio la vettura.

L’uomo, secondo i primi accertamenti, potrebbe non essere il destinatario degli spari. Le indagini sono comunque in corso da parte dei carabinieri che lavorano anche su questo episodio, dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane in città.