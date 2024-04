Spari in centro, esploso un colpo di pistola

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile sull’inquietante episodio che nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile ha interrotto la tranquillità della zona di via Don Morosini a Latina, a due passi dal centro. Un uomo, mentre stava camminando con un’altra persona nel tratto tra via Pisacane e via Adua, ha esploso un colpo di pistola in aria.

La notizia è stata data questa mattina dal quotidiano locale Latina Oggi, e come confermato anche alla nostra redazione sull’episodio sono ora al lavoro gli investigatori che dovranno fare piena luce non solo su chi sono i responsabili ma anche sul movente del gesto.

Un primo quadro è stato delineato attraverso le testimonianze di quanti l’altra notte hanno udito lo sparo e visto qualcosa di quanto accaduto; ma tutto dovrà trovare riscontro nelle indagini della polizia. Ad agire sarebbero stati due uomini incappucciati uno dei quali, proprio secondo le testimonianze, avrebbe prima urlato qualcosa nei confronti di alcuni stranieri che a quell’ora si trovavano nella zona e poi avrebbe sparato un colpo in aria senza raggiungere alcun obiettivo o ferire qualcuno. Poi sempre a piedi i due si sono allontanati, avrebbero quindi preso un’auto per poi allontanarsi.

Ora c’è da capire cosa abbia spinto a un gesto simile compiuto a due passi dal centro; al momento non è chiaro se l’azione avesse come obiettivo proprio quello di spaventare il gruppo di stranieri. Sul posto scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Volante al lavoro con il supporto dei colleghi della Scientifica. Sul luogo dove si è verificato l’episodio è stato trovato un bossolo che è stato repertato. Ora le indagini sono affidate alla Squadra Mobile.