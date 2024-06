“Nessuno sparo in via Ariosto”: rientra l’allarme nella zona del Tribunale. Cosa è successo

E’ rientrato l’allarme in via Ariosto dove questa mattina sono intervenuti i carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni spari. Le verifiche certosine da parte dei militari della Compagnia di Latina, intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112, sono durate ore e hanno permesso di eslcudere che fossero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco.

Nessun bossolo è stato trovato, né tantomeno persone ferite. Dunque nessuno sparo, come confermato dall’Arma. Da quanto emerso si sarebbe trattato di rumori sordi avvenuti all’interno dell'appartamento di una palazzina che si trova lungo la strada nella zona del Tribunale. Rumori che hanno allertato alcuni dei residenti tratti in inganno anche dalle urla per una lite in famiglia.

A far scattare l’allarme era stata infatti una segnalazione giunta al 112 in cui veniva riferito di alcuni spari, almeno tre, intervallati dalle grida di una donna. Una chiamata che ha messo in allerta i carabinieri che si sono precipitati in via Ariosto, insieme anche ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo anche con un’autoscala. Era la tarda mattinata di oggi, sabato 14 giugno, e subito sono iniziati gli accertamenti alla ricerca di elementi che potessero dare riscontro alle dichiarazioni.

Sono state effettuate verifiche all’interno dei palazzi di via Ariosto; verifiche che sono andate avanti per ore e che sono terminate solo nel tardo pomeriggio quando l’allarme è rientrato. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri sulla vicenda.