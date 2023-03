Spari in un albergo a Suio: carabiniere uccide il direttore e ferisce una donna. Poi si costituisce

Tragedia nella frazione di Castelforte, precisamente nella zona termale di Suio, al confine tra Lazio e Campania, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e una donna è rimasta gravemente ferita.

Si fanno più chiari i contorni della vicenda. A esplodere i colpi, questo pomeriggio, nell'hotel Nuova Suio Terme, è stato un carabiniere di 58 anni, G.M. le sue iniziali. L'uomo ha aperto il fuoco all'interno della struttura alberghiera e ha sparato contro un uomo uccidendolo, poi ha rivolto l'arma contro una donna di 31 anni, con cui sembra fosse legato da una relazione sentimentale (non la ex moglie come scritto in un primo momento), colpendola all'addome e ferendola in modo grave. La vittima dell'omicidio è Giovanni Fidaleo, originario di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, direttore dello stesso albergo in cui è stato ucciso.

Dopo l'omicidio, il militare, appuntato a riposo che era stato in servizio alla stazione di Carinola, è poi fuggito in auto in direzione della provincia di Caserta. Nello stesso pomeriggio di oggi, si è poi costituito.

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire, ma l'ipotesi più probabile è quella della pista sentimentale. Indagano i carabinieri della compagnia di Formia mentre l'indagine è coordinata dalla procura di Cassino e dalla sostituta procuratrice Chiara D'Orefice. L'uomo, dopo la tragedia, si sarebbe recato a casa di un amico che ha chiamato i carabinieri di Teano. Al momento il militare è ascoltato in caserma e la sua posizione è al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

La donna è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasferita d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Articolo aggiornato alle 20.45