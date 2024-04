Vertice sulla sicurezza: operazione Alto impatto a Sezze, più videosorveglianza a Latina

Implementare la videosorveglianza a Latina, estendere le operazioni di controllo Alto impatto anche sul territorio di Sezze. Sono queste le prime risposte che arrivano sul fronte della sicurezza dal Comitato riunito oggi dal prefetto Maurizio Falco. L'attenzione delle istituzioni si è concentrata in particolare sugli ultimi episodi di cronaca che hanno agitato il capoluogo pontino e la comunità di Sezze, con un colpo di pistola espoloso nella notte tra il 25 e il 26 aprile in via Don Morosini e con un proiettile vagante che ha ferito invece, nel comune lepino, una ragazza di 20 anni.

Due aspetti legati alle indagini emergono subito sui due casi: a Latina è stata esclusa la matrice xenofoba del gesto, avvenuto in un quartiere da tempo al centro delle cronache per la presenza di persone senza dimora che stazionano e dormono sulle panchine del giardino di via Don Morosini. A Sezze invece i carabinieri hanno già individuato il responsabile e sono ormai sulle sue tracce.

"Abbiamo compiuto un'analisi sulla prevenzione e discusso anche degli interventi sul piano operativo - ha spiegato il prefetto Falco a margine del vertice - Siamo quasi al traguardo per la vicenda di Sezze, mentre a Latina il fatto che sia stata esclusa la matrice xenofoba ci ha tranquilizzati. Potenziare però soltanto la risposta ad evento avvenuto non è più sufficiente. Ci vuole una prevenzione più efficace, servono più risorse umane nelle forze dell'ordine, è una cosa che chiediamo ma sappiamo anche che l'orizzonte del Giubileo lascia immaginare che sarà più Roma ad attingere sotto questo aspetto". Il prefetto ha però ricordato l'impegno per portare il commissariato di polizia di Aprilia, che potrebbe essere pronto già alla fine dell'anno, così come quello per realizzare la nuoca caserma dei carabinieri di Latina Scalo. "Per quanto riguarda i due eventi di Latina e Sezze - ha poi aggiunto ancora il prefetto - abbiamo fatto un'analisi e uno studio degli eventi criminali. Dal punto di vista statistico, sorprendentemente Sezze registra dati positivi ma non banalizziamo mai. Cerchiamo invece di comprendere le modalità degli eventi. Da stasera parte l'operazione Alto impatto a Sezze e continuerà su Latina. Poi cercheremo di ottimizzare la capacità delle telecamere di sintonizzarsi h24 con le forze di polizia per consentire interventi veloci". Nel capoluogo l'attenzione è stata però puntata anche alle numerosi aggressioni tra minorenni che si consumano in pieno centro la sera: "Non chiamiamole baby gang, perché significhebbe esaltare una potenzialità criminale di cui ragazzini di 14 anni non hanno consapevolezza - ha puntualizzato il prefetto Falco - Dobbiamo riflettere sulle capacità delle famiglie e delle scuole di essere responsabili sul piano educativo. Non si può affidare il problema alla sola repressione delle forze dell'ordine quando si parla di ragazzini di 12 o 14 anni".

"Dopo i fatti di Latina con il prefetto abbiamo subito concordato di discuterne in un Comitato per l'ordine e la sicurezza - ha dichiarato la sindaca di Latina Matilde Celentano - Lavoriamo costantemente in sinergia con la prefettura e le forze dell'ordine. L'episodio degli spari in via Don Morosini è sicuramente inquietante ma ci rassicura sapere dalle forze dell'ordine che è stata esclusa la matrice xenofoba. Non c'è una sola soluzione, ma certamente l'attenzione sarà alta. La videosorveglianza rappresenta un deterrente importante ed è prevista un'implementazione accanto a un potenziamento della polizia municipale che attualmente è sotto organico".

Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ha sottolineato da parte sua che il problema della sicurezza si affronta, da parte delle istituzioni, come una squadra. "Lavoriamo tutti nella stessa direzione - ha spiegato - Abbiamo sempre denunciato le criticità legate alla sicurezza, non sono un ipocrita e non accetto lezioni da parte di chi oggi ci dice che sottovalutiamo il problema. L'impianto di videosorveglianza e le indagini dei carabinieri hanno consentito di identificare subito il responsabile. L'attenzione continuerà dunque ad essere massima, con interventi di prevenzione e repressione che non si escludono ma devono invece integrarsi".

Il primo cittadino si è recato diverse volte in ospedale per fare visita alla ragazza rimasta accidentalmente ferita. "Sta clinicamente bene ma è certamente molto provata - ha spiegato - Mi ha descritto la scena che ha vissuto e la telefonata che ha dovuto fare alla madre: 'Mi hanno sparato'. E' ovviamente sotto shock, ma molto forte. Poteva andare molto peggio. Se la traiettoria del colpo fosse stata diversa, dal basso verso l'alto, oggi avremmo commentato un'altra cosa".