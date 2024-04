Spari a Sezze, ricercato un 37enne: durante la rissa ha esploso un colpo che ha ferito una ragazza

Sarebbe un uomo di 37 anni, di nazionalità rumena, il ricercato ritenuto responsabile di aver sparato un colpo a Sezze durante una rissa, ferendo accidentalmente una ragazza di 20 anni che stava passeggiando con il fidanzato. Gli indizi raccolti dai carabinieri hanno consentito di stringere il cerchio intorno al cittadino straniero, volto già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti.

I militari, ricostruendo i fatti avvenuti nella serata di sabato, sono arrivati alla sua identificazione ma non sono riusciti a rintracciarlo. A quanto pare si è reso irreperibile. Sarebbe stato lui a sparare il colpo che, di rimbalzo, ha ferito la giovane colpendola a una gamba. Le condizioni della ragazza sono migliorate dopo l'operazione all'ospedale Goretti che ha permesso di rimuovere il proiettile. La sua prognosi però è di 30 giorni.

Oggi si attende una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura per discutere del caso.