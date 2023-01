Spari nel piazzale del bar a Sezze Scalo: cosa sappiamo e i nodi ancora da sciogliere

Poche le certezze e tanti ancora i nodi da sciogliere su quello che sembra assumere i contorni di un agguato: sono in corso in maniera serrata, e nel più stretto riserbo, le indagini dei carabinieri in seguito agli spari esplosi nella mattinata di ieri, giovedì 5 gennaio, nel piazzale antistante l’America Bar lungo via Archi di San Lidano a Sezze Scalo. Un locale ormai chiuso da tempo che si trova in una zona isolata.

Secondo i primi accertamenti condotti dai militari dell'Arma, che da ieri sono al lavoro per cercare di fare luce sull’episodio, risalire ai responsabili e chiarire anche il movente, il destinatario dell’agguato potrebbe essere un uomo di 32 anni già due anni fa vittima di un'aggressione. Poche come detto le certezze: ascoltato per ore il 32enne, che non è stato comunque raggiunto dai colpi e che ha lanciato l’allarme, ha fornito una versione vaga di quanto accaduto e che ora è al vaglio dei carabinieri. Prima di tutto c’è da capire perchè si trovava proprio lì a quell’ora, in una zona appunto isolata; l’uomo ha raccontato di essersi fermato in quell’area per espletare un bisogno fisiologico e di aver udito gli spari.

Nel corso del sopralluogo effettuato sul posto dai carabinieri sono stati recuperati e repertati alcuni bossoli rinvenuti non lontano dalla vettura del 32enne, una Mercedes Classe A scura, che è stata sequestrata e su cui verranno effettuate ulteriori verifiche e ulteriori esami tecnici. Sei o sette i colpi che sarebbero stati esplosi da un’auto che poi è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Da quanto riferito da alcuni testimoni, pochi, si tratterebbe di una vettura di colore chiaro su cui forse c’era più di una persona.