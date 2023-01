Spari a Sezze Scalo: un'auto in fuga

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda mattinata di oggi, 5 gennaio, a Sezze Scalo, in via Archi di San Lidano, nel piazzale dell'American Bar, una locale ormai in disuso che si trova in un'area isolata. Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto e i carabinieri stanno indagando, ascoltando alcuni testimoni, per ricostruire la vicenda.

Dopo l'allarme arrivato al 112 le pattuglie hanno raggiunto l'area indicata e trovato un uomo, già noto alle forze dell'ordine, probabilmente il bersaglio dell'agguato. Qualcuno ha poi riferito di aver notato un'auto ripartire a tutta velocità. Nel piazzale in cui sono stati esplosi i colpi, è stata ritrovata un'altra auto, Mercedes Classe A, sequestrata per le indagini e portata via dai carabinieri.

L'ipotesi è che l'uomo si sia incontrato con qualcuno con cui aveva un appuntamento, ma si tratta di circostanze ancora da chiarire.