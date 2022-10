Si spara ancora in strada sul litorale, indagini in corso della polizia

Si spara ancora sul litorale di Nettuno: sono in corso le indagini della polizia su un episodio ancora tutto da decifrare avvenuto in via Rosario Livatino, a pochi passi dal lungomare cittadino e dove lo scorso 25 settembre due fratelli furono vittime di un agguato a colpi di mitraglietta da cui riuscirono a mettersi in salvo fuggendo a piedi in un complesso residenziale.

Una moto parcheggiata proprio su via Rosario Livatino è infatti stata raggiunta da tre colpi di arma da fuoco. A fare la scoperta sono stati gli agenti del Commissariato di Anzio che, come riporta RomaToday, proprio su quella strada si sono recati nei gironi scorsi per effettuare ulteriori accertamenti sull’agguato di due settimane fa.

E’ ancora da chiarire quando i colpi sono stati esplosi ma i bossoli sono stati ritrovati in strada dalla polizia, e anche se al momento ci si trova ancora nel campo delle ipotesi, non è escluso che i due episodi - degli spari contro il mezzo a due ruote e dell’agguato ai due fratelli - possano essere fra loro legati.

La moto, infatti, secondo quanto appurato appartiene ad un pregiudicato al momento in stato di arresto. Sono quindi in corso le indagini e tra le varie ipotesi non viene scartata neanche quella che fa risalire tutto alla gestione dello spaccio sul litorale.