Colpi di pistola contro un portone in via Londra, condannato a cinque anni di carcere

E’ stato condannato a cinque anni di carcere Gianluca Scirocchi, il 50enne arrestato a novembre dello scorso anno per avere esploso alcuni colpi di pistola contro il portone di una palazzina in via Londra a Latina.

L'uomo, accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, ricettazione, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Cario per essere giudicato con il rito abbreviato.

Secondo l’accusa sarebbe stato lui, quella sera, ad esplodere alcuni colpi di arma da fuoco contro il portone di un edificio: sul posto erano intervenuti, in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, gli agenti della Squadra volante che avevano indirizzato i propri sospetti su Scirocchi, che abita a poca distanza dal luogo del fatto. Nel corso della perquisizione del suo appartamento era stato rinvenuto un etto di hashish e il materiale idoneo al confezionamento della droga mentre su un pianerottolo della palazzina era stata trovata una pistola dello stesso calibro dei proiettili esplosi, risultata rubata.

Questa mattina il processo con la richiesta del pubblico ministero Giuseppe Bontempo di una condanna a 4 anni e otto mesi di reclusione. Al termine della camera di consiglio il gup ha condannato Scirocchi, assistito dall’avvocato Alessia Vita, a cinque anni, 14mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.