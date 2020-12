Falsi annunci via internet per case vacanza a Sperlonga, denunciata una donna

Pubblicavano falsi annunci via internet per affittare case vacanza a Sperlonga ma sono stati scoperti e denunciati per truffa. Le indagini dei carabinieri, che nei giorni scorsi avevano portato a scoprire un gruppo che dietro falsi annunci di affitto via internet truffava ignari clienti è proseguita e ha portato all’individuazione di un’altra componente del sodalizio, una donna di 29 anni.

L’indagine infatti ancora non era stata conclusa, nel tentativo di identificare tutti i responsabili del gruppo criminale che aveva truffato una serie di persone le quali, pensando di prenotare una casa vacanze per lo scorso periodo estivo, effettuavano svariate ricariche su postpay, per cifre elevate, in alcuni casi anche di 2mila euro.