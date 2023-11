Fermata per un controllo cerca di nascondere la cocaina sotto il tappetino dell'auto

Nel corso dei servizi preventivi predisposti dai carabinieri della Stazione di Sperlonga una donna, residente in provincia di Roma, è stata denunciata a piede libero con l'accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

La 52enne si trovava a bordo di una vettura sulla via Flacca ed è stata sottoposta ad un controllo di una pattuglia che l'ha trovata in possesso di un grammo e mezzo di cocaina suddivisa in cinque dosi, che la donna stava per nascondere sotto il tappetino.Ma è stata scoperta e denunciata all'autorità giudiziaria.