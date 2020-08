Lite e minacce a Sperlonga: il diverbio finisce con tre persone denunciate

E' finita con tre denunce una lite scatenata a Sperlonga. I carabinieri della stazione locale hanno identificato tre persone, un 39enne residente a Terni per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata, un 21enne residente a Castellammare di Stabia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e un 23enne del luogo per minaccia, lesioni personali e calunnia.

I fatti sono scaturiti da un intervento dei carabinieri per un diverbio avvenuto tra i due ragazzi più giovani. I successivi sviluppi investigativi hanno portato a denunciare anche una terza persona, il 39enne di Terni, trovato con una katana, un'arma bianca non dichiarata che è stata posta sotto sequestro.