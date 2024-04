La lite in casa finisce in rissa: due uomini in ospedale

Una lite poi sfociata in una colluttazione violenta, con due persone finite all'ospedale. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 3 aprile nel comune di Sperlonga. I carabinieri della stazione hanno identificato e denunciato a piede libero quattro cittadini di nazionalità indiana. Si tratta di un 28enne e di un 45enne residenti a Sperlonga e di altri due uomini di 44 e 45 anni residenti a Gaeta.

Come ricostruito dai militari, intervenuti nel corso della rissa, i quattro stranieri si trovano in casa del più giovane del gruppo quando è scoppiata una lite. Hanno cominciato quindi ad affrontarsi in modo sempre più violento, fino a quando due di loro hanno avuto la peggio e sono stati trasportati all'ospedale di Terracina per le lesioni subite nella rissa.

Tutti e quattro sono ora accusati di rissa aggravata, mentre il 28enne è stato denunciato anche per essere entrato illegalmente in Italia.